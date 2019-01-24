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Acun Ilıcalı'dan olay Yoel Romero paylaşımı

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2019 12:19 | Son Güncelleme

UFC'nin en önemli yıldızlarından olan Yoel Romero, Acunmedya'nın yapımcılığını üstlendiği, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmasına katıldı. Acun bu haberi Instagram'dan duyurdu.

Geçen sezon antrenmanlarını yaptığı salonda her gün Exatlon izleyen Yoel Romero'nun Exatlon yarışmasına katılması UFC'de 'ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketi) Amerika ve Instagram'da büyük yankı uyandırdı.

UFC ve MMA dünyasının en önemli ismi Conor Mcgregor, Yoel'in Instagram gönderisine yorum yaparak Exatlon macerasına destek verdi.

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Yoel Romero Mayıs ayında Exatlon yarışmasının bitiminden sonra merakla beklenen UFC ünvan maçına çıkacak ... Dün ilk bölümü yayınlanan yarışma büyük ilgi gördü.

BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ

Acun Ilıcalı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından "UFC'nin en büyük yıldızlarından Yoel Romero, Amerika'da yayınlanan Exatlon yarışmamıza katıldı.

Dövüş dünyasının en önemli isimlerinden birini yarışmamızda görmenin gururunu yaşıyoruz. Yoel’e başarılar diliyoruz" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Yoel Romero

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