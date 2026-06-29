Acun Ilıcalı'dan Premier League hamlesi! Hull City'nin hedefinde Thomas Meunier var

Premier League'in yeni ekiplerinden Hull City, savunmasını tecrübeli bir isimle güçlendirmek istiyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Thomas Meunier'i transfer listesinin ilk sıralarına aldı.

HULL CITY'DE SAVUNMAYA TAKVİYE PLANI

Premier League'e yükselerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye başlayan Hull City, sağ bek transferi için çalışmalarını hızlandırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, Lille forması giyen Thomas Meunier'i kadrosuna katmak için girişimlere hazırlanıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yeni teknik direktör Davide Ancelotti'nin gelecek planları arasında yer almayan deneyimli savunmacının Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SÜPER LİG'DEN TANIYORUZ

Daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de de mücadele eden Thomas Meunier, Türk futbol kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri. Tecrübeli oyuncunun serbest kalacak olması, Hull City'nin transferde elini güçlendiren en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

"ACELEM YOK"

Transfer süreciyle ilgili L'Equipe'e konuşan Meunier, kendisine ilgi gösteren kulüpler olduğunu doğrularken kararını hemen vermek istemediğini söyledi.

Belçikalı futbolcu, "Şimdiden bazı telefonlar aldım. Her şey çok hızlı gelişebilir. Bugün bile bir kulüple sözleşme imzalayabilirim ama acele etmek istemiyorum. Doğru zamanı bekleyip en doğru kararı vermeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.