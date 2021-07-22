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Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayını hakkında açıklama

22.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayınındaki sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorunlarla ilgili açıklama geldi.

Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayını hakkında açıklama

Galatasaray 'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçı futbolseverler bir türlü izleyemedi. TV8'de daha ilk dakikadan itibaren yayın kesilip geri geldi. Maçı anlatan Melih Gümüşbıçak, "Hollanda'daki servis sağlayıcıları tarafından sıkıntı yaşanıyor" dese de futbolseverler tatmin olmadı. TV8'e büyük tepki gösterildi.

PSV-Galatasaray maçı kesintiye uğradıPSV-Galatasaray maçı kesintiye uğradı

Kesintinin kaynağı olarak Hollanda yayıncısı gösterildi. Fakat illegal bahis sitelerinin reklamının yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Bahis reklamlarının kaldırılmasından sonra hata düzeldi, yayın geri geldi. Mikrofonun başındaki Melih Gümüşbıçak, kaçak bahisten gelir elde edildiği iddialarını ikinci yarının başında yalanladı.

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TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan PSV - Galatasaray maç yayınına dair açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "PSV - Galatasaray maçında TV’de yayınlanan sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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