Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Süper Lig'de müthiş işler başaran hocayı alıyor

Sergej Jakirović'in Hull City'nin yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu iddia edildi. Hull City'de önümüzdeki yıl kadro revizyonu yaşanmayı beklenirken, ilk olarak teknik direktörün yenilenmesine karar verilmişti.
Kayserispor'da gösterdiği başarı sonrası herkesin dikkatini çeken Sergej Jakirović'in Hull City ile anlaştığı İngiliz basını tarafından duyuruldu. Acun Ilıcalı, Jakirovic'in Hull City'yi Premier Lig'e çıkarabileceğine inanıyor.
Sergej Jakirovic, Kayserispor'un başında müthiş bir seri yakalayarak takımı Süper Lig'de tutmuştu. Kayserispor, Jakirovic döneminde; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum