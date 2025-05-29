SPOR

84
74
71
69
66
66
65
61
56
56
54
53
48
43
42
42
38
25
22
12
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Süper Lig'de müthiş işler başaran hocayı alıyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçtiğimiz sezonu son anda küme düşmeyerek tamamlamış ve taraftarlarının beklentilerinin altında kalmıştı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Hull, Süper Lig'in çıkış yapan takımı Kayserispor'un hocası Sergej Jakirović ile anlaştığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Süper Lig'de müthiş işler başaran hocayı alıyor
Emre Şen

Sergej Jakirović'in Hull City'nin yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğu iddia edildi. Hull City'de önümüzdeki yıl kadro revizyonu yaşanmayı beklenirken, ilk olarak teknik direktörün yenilenmesine karar verilmişti.

KAYSERİSPOR'DA MÜTHİŞ İŞLER BAŞARDI

Screenshot_2

Kayserispor'da gösterdiği başarı sonrası herkesin dikkatini çeken Sergej Jakirović'in Hull City ile anlaştığı İngiliz basını tarafından duyuruldu. Acun Ilıcalı, Jakirovic'in Hull City'yi Premier Lig'e çıkarabileceğine inanıyor.

GALİBİYET SERİSİ YAKALAMIŞTI

Screenshot_3

Sergej Jakirovic, Kayserispor'un başında müthiş bir seri yakalayarak takımı Süper Lig'de tutmuştu. Kayserispor, Jakirovic döneminde; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren diyalog! "Bu gidiyor mu?"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren diyalog! "Bu gidiyor mu?"
Kocaelispor, takımın başına Selçuk İnan'ın getirildiğini duyurdu!Kocaelispor, takımın başına Selçuk İnan'ın getirildiğini duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı hull city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

'Şırdancı Mehmet' lakaplı Mehmet Çubuk gözaltına alındı!

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

İzmir'de seyir halindeki otomobile kanlı pusu: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama! 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde aday olacağını duyurdu!

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama! 16 bin 464 oydan 1 fazla imza toplanması halinde aday olacağını duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren diyalog! "Bu gidiyor mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dursun Özbek arasında güldüren diyalog! "Bu gidiyor mu?"

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne için tarihte görülmemiş teklif!

Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne için tarihte görülmemiş teklif!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.