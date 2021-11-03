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Acun Ilıcalı'dan sürpriz teknik direktör!

03.11.2021 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz teknik direktör!

Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor. Hull City kulübü kısa süre önce kulübün satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğine dair resmi olarak açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın kulübü devralmasının ardından Gürcü çalıştırıcıyı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şota Şota Arveladze son olarak Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor Tashkent'te 3 sezon boyunca görev almış ve birçok başarıya imza atmıştı. 48 yaşındaki teknik adam ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor 'da görev yapmıştı.

HULL CITY DOĞRULADI

Hull City yaptığı açıklamada kulübün devir teslim işlemlerinde olduğunu doğruladı. Resmi sitesinden yapılan duyuruya göre kulüp el değiştirmeye çok yakın. Ada basını geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın, Hull City için 35.4 milyon Euro ödeyeceğini, takımın Premier Lig’e çıkması halinde 20 milyon sterlin daha ödeneceğini yazmıştı.

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FORTUNA SİTTARD ORTAKLIĞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, geçen sene hisselerini aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da işlerin istediği gibi gitmemesinin ardından ortaklıktan çekilmişti. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti.

52 yaşındaki Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altı çizildi. Acun Ilıcalı daha önce “Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak” sözlerini kullanmıştı.

2016-2017 sezonunda Premier Lig'den düşen Hull City, bu sezon Championship'te 15 maç sonunda 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

“HULL CITY HAYALİM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, “Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı yaptığı açıklamada Hull City'yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.


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Acun Ilıcalı
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