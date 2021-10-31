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Acun Ilıcalı Hull City’i alıyor! İşte resmi açıklama

31.10.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Championship ekibi Hull City resmi siteden yaptığı açıklamada kulübün devir teslim işlemlerinin başladığını duyurdu. Acun Ilıcalı'nın temas halinde olduğu kulüp için 35.4 milyon Euro ödeneceği duyurulmuştu.

Acun Ilıcalı Hull City’i alıyor! İşte resmi açıklama

Acun Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City’i satın almak üzere anlaşmaya vardı… İngiliz basınının büyük yankı uyandıran haberlerinden sonra İngiliz kulübünden bir açıklama geldi.

Hull City yaptığı açıklamada kulübün devir teslim işlemlerinde olduğunu doğruladı. Resmi sitesinden yapılan duyuruya göre kulüp el değiştirmeye çok yakın. Ada basını geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın, Hull City için 35.4 milyon Euro ödeyeceğini, takımın Premier Lig’e çıkması halinde 20 milyon sterlin daha ödeneceğini yazmıştı.

FORTUNA SİTTARD ORTAKLIĞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Yapımcı ve kanal sahibi Acun Ilıcalı, geçen sene hisselerini aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da işlerin istediği gibi gitmemesinin ardından ortaklıktan çekilmişti. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye dikti.

52 yaşındaki Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altı çizildi. Acun Ilıcalı daha önce “Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip yaratmak” sözlerini kullanmıştı.

2016-2017 sezonunda Premier Lig'den düşen Hull City, bu sezon Championship'te 15 maç sonunda 9 puanla 22. sırada yer alıyor.

“HULL CITY HAYALİM” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Acun Ilıcalı, “Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı yaptığı açıklamada Hull City'yi gelecek yıllarda Türk teknik direktörlerin çalıştırabileceğini belirtmişti.


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