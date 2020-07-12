Acun Ilıcalı'dan Survivor final paylaşımı: 3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Survivor 2020'de son dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, İstanbul'daki 3'lü finali garantileyen ilk yarışmacı oldu. Survivor'da yarı finale kalan Berkan, Yasin ve Barış ise bu akşam canlı yayında sms oylamasına çıktı. Seyircilerden gelen sms oylamasının sıralamasına göre Berkan, Yasin ve Barış'tan birisi bu akşam Survivor'dan elenecek.

Acun Ilıcalı da Survivor'da son 4'e kalan Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'la çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Acun Ilıcalı paylaşımına, "Dominik'te unutulmayacak bir 4'lü final yaşadık, bu akşam 3 isimle İstanbul yolcusuyuz. Oylama bu aksam, söz sizde, başarılar diliyorum" notunu yazdı.



Acun'un final paylaşımı bir saat içinde 500 bine yakın beğeni aldı.

FİNALE KALAN İSİMLER, ÖZEL JETLE İSTANBUL'A GELECEK

Survivor'da Cumartesi akşamı canlı yayında ekrana gelen dokunulmazlık oyununun uzaması nedeniyle, Acun Ilıcalı eleme günlerini değiştirdi. Survivor'da normalde Cumartesi ve Pazar akşamı 2 yarışmacının elenmesi ve kalan 2 finalistin ise İstanbul'a dönmesi gerekiyor. Ancak dokunulmazlık oyununun geç saate kadar uzamasıyla, eleme konseyi iptal edildi ve İstanbul'daki finale 3 yarışmacının gitmesine karar verildi.