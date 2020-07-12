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Acun Ilıcalı'dan Survivor final paylaşımı: 3 isimle İstanbul yolcusuyuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 21:34 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de eleme heyecanı yaşanıyor. Büyük finale kalan Survivor'da Yüzleşme Konseyi bölümünün ardından sms oylaması sıralamasına göre elenen isim belli olacak. Acun Ilıcalı da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla final mesajı verdi. Acun'un Survivor finali paylaşımına rekor beğeni geldi. Ilıcalı finale kalan 3 yarışmacıyı da yanına alarak, özel jetiyle bu gece İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Acun Ilıcalı'dan Survivor final paylaşımı: 3 isimle İstanbul yolcusuyuz

Survivor 2020'de son dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, İstanbul'daki 3'lü finali garantileyen ilk yarışmacı oldu. Survivor'da yarı finale kalan Berkan, Yasin ve Barış ise bu akşam canlı yayında sms oylamasına çıktı. Seyircilerden gelen sms oylamasının sıralamasına göre Berkan, Yasin ve Barış'tan birisi bu akşam Survivor'dan elenecek.

Acun Ilıcalı da Survivor'da son 4'e kalan Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'la çekilen bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Acun Ilıcalı paylaşımına, "Dominik'te unutulmayacak bir 4'lü final yaşadık, bu akşam 3 isimle İstanbul yolcusuyuz. Oylama bu aksam, söz sizde, başarılar diliyorum" notunu yazdı.

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Acun'un final paylaşımı bir saat içinde 500 bine yakın beğeni aldı.

FİNALE KALAN İSİMLER, ÖZEL JETLE İSTANBUL'A GELECEK

Survivor'da Cumartesi akşamı canlı yayında ekrana gelen dokunulmazlık oyununun uzaması nedeniyle, Acun Ilıcalı eleme günlerini değiştirdi. Survivor'da normalde Cumartesi ve Pazar akşamı 2 yarışmacının elenmesi ve kalan 2 finalistin ise İstanbul'a dönmesi gerekiyor. Ancak dokunulmazlık oyununun geç saate kadar uzamasıyla, eleme konseyi iptal edildi ve İstanbul'daki finale 3 yarışmacının gitmesine karar verildi.

FİNAL

FİNALDE NELER OLACAK?

Survivor'da bu akşam finale yükselen 3 yarışmacı, canlı yayındaki elemenin hemen ardından Acun Ilıcalı'nın özel jetiyle İstanbul'da doğru yola çıkacak. Survivor 2020'nin 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı daha elenecek. Salı akşamı ise Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta yapılacak.

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