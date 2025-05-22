Acun Ilıcalı'dan taraftarlara müjde! "Bir Hafta içinde anlaşmayı açıklayacağız"

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de yeni teknik direktör için çalışmalar titizlikle devam ediyor. Önümüzdeki yıl play-off oynayabilecek bir takım yaratmak isteyen Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi.

"İLK GÖRÜŞME İYİ GEÇTİ"

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Evet, süreci hızlandırmak için buraya geldik. Ekibim de benimle birlikte burada ve iki menajer toplantısı gerçekleştirdik, bunun için buraya geldim. Bugün benim için çok güzel bir gündü çünkü görüşmelerimizden çok memnunum ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Evet, ilerleme sağladık. Kararımıza en az iki adım daha yaklaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"BİR HAFTA İÇİNDE ANLAŞMA"

Ilıcalı, Hull Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bir haftadan fazla sürmeyeceğini düşünüyorum. Bir hafta içerisinde anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum ancak bu kişinin sizin duyduğunuz bir isim olmayacağını düşünüyorum. Evet başka adaylar da var çünkü siz sadece iki adayımızı biliyorsunuz. Şu anda beş adayımız ve bunlardan biri her geçen gün kulübümüz için daha uygun görünüyor ancak hiçbiriniz isimlerini bilmiyorsunuz." ifadelerini kullandı.