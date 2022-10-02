Acun Ilıcalı'dan ters köşe! Hull City'nin yeni hocası Fatih Terim değilmiş...

Hull City'de peş peşe aldığı mağlubiyetlerin ardından görevine son verilen Şota Arveladze'nin koltuğuna kimin getirileceği büyük merak konusu olmuş durumda. Takımın sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada kısa süre içinde yeni hocayı duyuracaklarını söylemişti.

FATİH TERİM VE ŞENOL GÜNEŞ...

İngiliz basını takımın başına geçmesinin en yüksek ihtimalli iki ismin Fatih Terim ve Şenol Güneş'ten birinin olduğunu ifade etmişti. Fakat son günlerde ibre başka bir isme çevrildi.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından bir sonraki sezon takımdan ayrılan Yalçın'ın Avrupa'da takım çalıştırma hayalinden dolayı bu anlaşmaya kesin gözüyle bakılıyor.



