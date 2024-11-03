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  4. Acun Ilıcalı'dan Türk hakemleri hakkında çarpıcı açıklama! Trabzonspor maçı öncesi flaş ifadeler

Acun Ilıcalı'dan Türk hakemleri hakkında çarpıcı açıklama! Trabzonspor maçı öncesi flaş ifadeler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.11.2024 07:40
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye özel röportaj veren Ilıcalı, Türk hakemleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Türk hakemleri hakkında çarpıcı açıklama! Trabzonspor maçı öncesi flaş ifadeler

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Ilıcalı'nın röportajı cumartesi gecesi yayınlanan programda ekranlara geldi.

"BU SENE ÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

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"Trabzonspor seyircisini yıllardan beri tanıyorum. O maçta iyi bir günlerinde değildi. Hakemin de olaylara yol verdiğini düşünüyorum. Ana suçlusunun maçı yönetmesi gereken hakem olduğunu düşünüyorum. Çok daha erken tatil olabilirdi. Trabzonspor seyircisi maçın oynanmasını istemediği için o gün bir davranış içindeydi. Olabilir, dünyanın her yerinde yaşanıyor ama olaylar başka yere gitti. Bu sene öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"HER HAKEMLE İLGİLİ KAYGIM VAR"

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"Hakemler hakkında ne diyeyim ki... Konuşmayayım yoksa hakemlere ayıp olacak. Son hafta sonundan sonra anlamakta zorluk çekiyorum. Herhangi birisi de gelse çok zor anlam verir. Kasten mi oluyor, anlamadım ki, hatayı anlarız da hatanın da limiti olmaz mı? Benim Türkiye'deki her hakemle ilgili kaygım var."

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