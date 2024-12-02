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Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama! Galatasaray'ı eleştirdi "Bu düzeni yıkacağız!" dedi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 23:25
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar." şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek açıklama! Galatasaray'ı eleştirdi "Bu düzeni yıkacağız!" dedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları;

"FUTBOLCULARIMIZ DA BUNDAN ETKİLENİYOR"

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Galibiyeti değerlendiren Acun Ilıcalı, "Öncelikle çok mutluyuz. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Puan kaybettiğimiz zaman da Futbol bu dedik. Bugün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır bu kadar güçlü ses duymamıştık. Futbolcularımız da bundan etkileniyor. Camia olarak kenetlendik. Bu zor sezonda galibiyet alarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"BU DÜZENİ YIKACAĞIZ!"

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Ilıcalı ayrıca, Galatasaray'ın dünkü açıklamalarına yönelik, "Rakibimizin büyük tepkileri ve isyanları var. Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şaşkınız. Galatasaraylı bir yönetici hakem hataları bize karşı yapılıyor dedi. Biz de hodri meydan dedik. Yabancı hakemi getirdik, rakibimiz kayboldu. Kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Niye yok olduklarını merak ediyorsanız düne bakabilirsiniz. Maalesef Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka kulüp yok zannediyorlar. Maçın sadece demeçlerine baksanız aklın almayacağı hatalarla yönetilen bir maç zannedersiniz. Galatasaray aleyhine hata var mı, var. Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Rakibin penaltısı verilmemiş. Siz başka takım yok mu zannediyorsunuz? Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyordu? İnanmakta zorluk çekiyorum. İtiraz ediyorsunuz maçların oynanma günleriyle ilgili. Siz ortalığı birbirine katıyorsunuz. Hakemin gözü önünde bulunan pozisyonu görmedi. Buradan sesleniyoruz. Bu düzeni yıkacağız, algıları yıkacağız, adaletsizliği yıkacağız. Kenetleneceğiz ve devam edeceğiz. Biz şampiyon olmak için bu yola baş koyduk. Allah izin verirse bu sene neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Acun Ilıcalı fenerbahçe
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