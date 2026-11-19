Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılabilecek futbolcular da gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncularından Yunus Akgün'e Avrupa'nın önemli kulüplerinden Borussia Dortmund talip oldu.

BORUSSIA DORTMUND TAKİPTE

Takvim'in haberine göre, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, Yunus Akgün'ü transfer listesine aldı. Alman temsilcisinin devre arasında Galatasaray yönetimiyle temasa geçerek milli futbolcunun durumunu sorması bekleniyor.

Galatasaray cephesinde ise Yunus'un ayrılığına olumlu yaklaşılmıyor. Yönetim ve teknik heyetin, takımın önemli parçalarından biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtiliyor.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ

Sarı-kırmızılıların, astronomik seviyede bir teklif gelmediği sürece Yunus Akgün'ün satışına izin vermeyi düşünmediği ifade ediliyor. Milli futbolcunun da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği öğrenildi.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.