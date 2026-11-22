Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bahçesinde zeytin hasadı yapan eski manken ve sanatçı Tuğba Özay açıklamalarıyla dikkat çekti.

Manavgat ilçesindeki bahçesinde zeytin hasadı yapan eski manken Tuğba Özay, zeytin üretimi ve zeytinyağı fiyatları konusunda sitem etti.

25 yıldır zeytin yetiştirdiğini ve kendi markasını kurduğunu söyleyen Özay, son günlerde yüksek rekolte dolayısıyla düşüş yaşanan zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi gerektiğini söyledi.

"GİDER ÇOK FAZLA GELİR BUNU KARŞILAMIYOR"

Tuğba Özay "Maliyetler o kadar yüksek ki; gider çok fazla gelir bunu karşılamıyor. Yevmiyeler çok arttı. Haliyle onlar da emeğinin karşılığında para kazanan, sabahın erken saatinde başlayıp akşama kadar alın teri döken insanlar. Ayrıca sıkma parası ayrı toplama parası ayrı budama parası ayrı kireci ayrı biz mesela hayvan gübresi kullanıyoruz, sadece çapalaması bordo bulamacı bir de bunların periyodik zamanı var. Yani zeytin ciddi emek isteyen bir ağaç esasında" dedi.

"Geleceğin altını zeytin ve zeytinyağı olarak gösteriliyor" diyen Özay şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi hal böyleyken zeytin ağaçlarımız kesiliyor, dünyada zeytin üretiminde ilk 5 içerisinde yer almamıza rağmen dışarıdan zeytin aylıyoruz. Hem kalite bakımından hem rekolte bakımından, toprağımız bu kadar bereketliyken biz neden hak ettiğimiz değeri görmüyoruz. Şu anda herkes yığılmış fabrikalarda sıra bekliyor zeytin yağını sıktırmak için. Ama bunun tenekesi para etiketi para kapağı ayrı para, yevmiyesi para.

"ZEYTİNYAĞININ 100-200 LİRA OLMAMASI LAZIM"

Geçen sene zeytinyağı fiyatı 350-400'lere çıkmışken, bu sene 200-250'lere müşteri aranıyor. Allah aşkına küçük bir kreme binlerce lira verirken, küçük bir parfüme 40-50 bin liraları verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz. Bu üretici ne yapar, nasıl emek çeker, ne ile geçinir hiç düşündünüz mü? Tarımı üretimi destekleyeceksiniz ki sürekliliği olacak. Sürdürülebilir tarımdan bahsediyoruz, doğadan bahsediyoruz.



Şimdi hal böyle olunca da herkes hak ettiği değeri görmek istiyor. Üretici hak ettiği değeri görmek istiyor: Zeytinyağının değeri 100 lira 200 lira 300 lira olmaması lazım. Kıyasladığınız zaman beş litrelik bir zeytinyağı şu kadar şişe bir parfümün yanında fiyat olarak bu kadarcık kalıyorsa bunun bence tekrar oturulup bir düşünülmesi tartışılması ve doğru bir sonuca üreticinin de mutlu edileceği sonuca ulaşılması gerek diye düşünüyorum."

Kaynak: İHA | Bu içerik Nebahat Kübra Akalın tarafından yayına alınmıştır