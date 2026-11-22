Model ve sunucu Abbey Clancy, GTA 6 oynamak için işten izin alan çalışanlarına sert çıktı.



Eski futbolcu Peter Crouch ile sunduğu The Therapy Crouch podcast'inde konuşan Abbey Clancy, GTA 6 çılgınlığına tepki gösterdi. Oyunun piyasaya çıkmasıyla birlikte İngiltere'de çok sayıda kişinin oyun oynamak için işinden izin aldığını ve binlerce sterlin harcadığını belirten Clancy, bu durumu eleştirdi.

"HEMEN ŞİMDİ KOVARIM"

Eşi Peter Crouch'un kamera arkasında çalışan dört kişinin de GTA 6 oynamak için izin aldığını söylemesi üzerine Clancy adeta çılgına döndü. Ünlü model, "Umarım şaka yapıyorsundur. Çünkü hepinizi hemen şimdi kovarım. Hepsini anında işten çıkarırım" sözleriyle çalışanlarına tepki gösterdi.



Çalışanlardan birinin oyun oynamak için gününü saat saat planladığının anlatılması üzerine de Clancy, "Madem öyle, bari saçını da tara arkadaşım" diyerek çıkıştı.

Oyunun içeriğini de eleştiren Abbey Clancy, GTA 6'da araba hırsızlığı, uyuşturucu kullanımı ve cinsel içerik gibi unsurların bulunmasına tepki gösterdi.



Clancy, "Şu anda dünya o kadar politik doğruculuk odaklı ki... Ama herkes arabaların çalınabildiği, uyuşturucu satın alınabildiği ve kadınlarla cinsel ilişkiye girilebildiği bu iğrenç oyunu heyecanla bekliyor. Bu tam bir rezalet" ifadelerini kullandı.