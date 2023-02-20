Acun Ilıcalı depremzedeler için kampanya başlattı! TV8'in reklam gelirlerini bağışlayacak

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı Kahramanmaraş depremleri sonrası afetzede vatandaşlar için harekete geçti. Daha öne Türkiye Tek Yürek gecesinde 5 milyon lira bağışta bulunan Ilıcalı, bu kez sahibi olduğu kanal üzerinden depremzedeler için bağış toplayacak. Bağış, bu haftaki reklam gelirleri ile elde edilecek.

ACUN ILICALI DA HAREKETE GEÇTİ!

Sunucu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye Tek Yürek gecesinde depremden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon lira bağışladığını duyurmuştu.

Ilıcalı bu kez sahibi olduğu TV8 kanalı üzerinden depremzedeler için bir bağışta daha bulunacak.

EXXEN platformunda yayınlanan maçların bu hafta TV8'de yayınlanacağını duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı...





