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Acun Ilıcalı depremzedeler için kampanya başlattı! TV8'in reklam gelirlerini bağışlayacak

20.02.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası depremzedeler için bağış kampanyaları yapılıyor. Sunucu Acun Ilıcalı da sahibi olduğu TV8 kanalı aracılığı ile depremzedeler için başlattığı bağış kampanyasını sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Acun Ilıcalı depremzedeler için kampanya başlattı! TV8'in reklam gelirlerini bağışlayacak

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı Kahramanmaraş depremleri sonrası afetzede vatandaşlar için harekete geçti. Daha öne Türkiye Tek Yürek gecesinde 5 milyon lira bağışta bulunan Ilıcalı, bu kez sahibi olduğu kanal üzerinden depremzedeler için bağış toplayacak. Bağış, bu haftaki reklam gelirleri ile elde edilecek.

ACUN ILICALI DA HAREKETE GEÇTİ!

Sunucu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Türkiye Tek Yürek gecesinde depremden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon lira bağışladığını duyurmuştu.

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Ilıcalı bu kez sahibi olduğu TV8 kanalı üzerinden depremzedeler için bir bağışta daha bulunacak.

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EXXEN platformunda yayınlanan maçların bu hafta TV8'de yayınlanacağını duyuran Acun Ilıcalı, hafta boyunca TV8 kanalının elde edeceği reklam gelirinin tamamının depremzede vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

İşte Ilıcalı'nın paylaşımı...

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