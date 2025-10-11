SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Acun Ilıcalı dikkat çekmişti, o isim şov yapıyor: Hull City takımının forveti Oliver McBurnie ayın oyuncusu seçildi!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin forveti Oliver McBurnie, Championship’te Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi. Sezon başında Las Palmas’tan bedelsiz transfer edilen İskoç futbolcu, 10 maçta 7 gol ve 4 asistle takımının en formda ismi oldu.

Acun Ilıcalı dikkat çekmişti, o isim şov yapıyor: Hull City takımının forveti Oliver McBurnie ayın oyuncusu seçildi!
Berker İşleyen

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin forveti Oliver McBurnie, İngiltere Championship’te Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

“BU İSME DİKKAT EDİN”

Acun Ilıcalı dikkat çekmişti, o isim şov yapıyor: Hull City takımının forveti Oliver McBurnie ayın oyuncusu seçildi! 1

Sezon başında Las Palmas’tan bedelsiz olarak kadroya katılan 29 yaşındaki İskoç futbolcu için Acun Ilıcalı, transferin ardından “Bu isme dikkat edin.” ifadelerini kullanmıştı.

McBurnie, kısa sürede Hull City’nin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

ÜST DÜZEY PERFORMANS

Acun Ilıcalı dikkat çekmişti, o isim şov yapıyor: Hull City takımının forveti Oliver McBurnie ayın oyuncusu seçildi! 2

2.5 milyon euro piyasa değerine sahip golcü oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 7 gol ve 4 asist üreterek takımının en etkili futbolcusu oldu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'a çok sürpriz hoca! 19 yıl sonra geri döndüKayserispor'a çok sürpriz hoca! 19 yıl sonra geri döndü
Son 48 saat... Çok konuşulacak iddia! İlk mağlubiyette Fatih Terim geliyor...Son 48 saat... Çok konuşulacak iddia! İlk mağlubiyette Fatih Terim geliyor...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı son dakika hull city İngiltere Championship
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.