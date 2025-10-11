Acun Ilıcalı dikkat çekmişti, o isim şov yapıyor: Hull City takımının forveti Oliver McBurnie ayın oyuncusu seçildi!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin forveti Oliver McBurnie, İngiltere Championship’te Eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

“BU İSME DİKKAT EDİN”

Sezon başında Las Palmas’tan bedelsiz olarak kadroya katılan 29 yaşındaki İskoç futbolcu için Acun Ilıcalı, transferin ardından “Bu isme dikkat edin.” ifadelerini kullanmıştı.

McBurnie, kısa sürede Hull City’nin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

ÜST DÜZEY PERFORMANS

2.5 milyon euro piyasa değerine sahip golcü oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 7 gol ve 4 asist üreterek takımının en etkili futbolcusu oldu.