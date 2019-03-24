Acun Ilıcalı: Exatlon dünya şampiyonası düşünüyoruz

Survivor Panorama'da bu hafta Acun Ilıcalı ilginç değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden "Survivor'da takımlar böyle mi daha iyi, yoksa karışık mı?" şeklinde anket yapan Ilıcalı, programın sunucularından Hakan Hatipoğlu'nun bu anketi hatırlatması üzerine ilginç bir yanıt verdi.

Acun Ilıcalı, "Seyircimizin ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Onlar için bir program yapıyoruz. Seyircilerin hoşça vakit geçirmeleri için uğraşıyoruz" dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları:

"Reyting başka bir şey, beğenip beğenmeme başka bir şey. 20 dakika boyunca bir bakışma oyunu olsa seyrederler, ama beğenirler mi? Biz de yemeği lezzetli yapmak istiyoruz.

NE ZAMAN ANKET GÖRSEM...

Yaptığım anket yüzde 55'e, yüzde 45 çıktı. Sonra şunu düşündüm; 'anketi yapıyorum da, ankete katılanlar seyrediyor mu?' Yüzde 50'si seyrediyordur. Instagram'da 7 milyon takipçim var, bunların hepsi televizyon mu seyrediyor?

Soru sorduğum zaman adamın önüne anket düşüyor, bir yanıta basmak istiyor. Bana da aynısı oluyor. Ne zaman anket görsem, daha basmadığım anket olmadı zaten. Yani konuda mısın, değil misin önemli değil. 'Hadi bir oy atayım' diyorsun."