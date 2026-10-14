Google, Gemini 4 Argon'u kullanıma sundu: Rakiplerini geride bıraktı!

Aylardır öncü yapay zeka yarışında sessiz kalan Google, Gemini 4 Argon'un sektörün en iyi modelleriyle rekabet edebileceğini öne sürüyor. Şirket, yeni modelin "öncü düzeyde akıl yürütme ve karmaşık iş akışlarında daha iyi performans" sunduğunu belirtiyor.

GOOGLE GEMINI 4 ARGON NELER SUNUYOR?

Google'ın açıklamasına göre Gemini 4 Argon, yapay zeka sohbet botlarının hâlâ kurtulamadığı aşırı temkinli ifadeleri, tekrarları ve klişeleri de azaltıyor.

Google, Gemini 4 Argon'un GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1 ve Claude Opus 5.5 modellerinden çeşitli performans testlerinde daha iyi sonuçlar aldığını iddia ediyor. Şirketin paylaştığı karşılaştırmalar kodlama, siber güvenlik, bilim, finans ve hukuk gibi alanları kapsıyor.

Google, Gemini 4 Argon'u kendi bünyesindeki çeşitli çalışmalarda da kullanmaya başladığını açıkladı.

Şirketin verdiği örneklere göre model, siber güvenlik açıklarının tespit edilmesi ve giderilmesinde görev alıyor. Ayrıca YouTube'un yorum bölümünü çalıştırmak için gereken işlem gücünü yarıya indiriyor.



Gemini 4 Argon'un kullanıldığı bir diğer alan ise Alphabet'in dron ile teslimat hizmeti sunan şirketi Wing. Google, modelden Wing'in dron fizik simülatöründeki hataların giderilmesinde de yararlandığını belirtiyor.

GEMINI 4 ARGON'U KİMLER KULLANABİLECEK?

Google, Gemini 4 Argon'u belirli abonelik gruplarının erişimine açtı.

Yeni model, Gemini uygulamasında ve Google Arama'nın Yapay Zeka Modu'nda Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor. Google'ın ajan tabanlı geliştirme platformu Antigravity'de ise Ultra aboneleri Gemini 4 Argon'a erişebiliyor.

Argon'un Plus abonelerine veya ücretsiz kullanıcılara ne zaman sunulacağı, hatta sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

GEMINI 4 ARGON'UN FİYATI NE KADAR?

Google, Gemini 4 Argon'un başlangıç fiyatını giriş için 1 milyon token başına 2 dolar, çıkış için ise 1 milyon token başına 10 dolar olarak belirledi.

Bu fiyatlar, OpenAI'ın GPT-6 Astra ve Anthropic'in Fable 5 modelleri için ödenen ücretlerin yaklaşık beşte birine karşılık geliyor.

Ancak söz konusu fiyatlandırma kalıcı olmayacak. Google, tanıtım döneminin bittiği kasım ayı sonunda ücretleri iki katına çıkaracak.

Buna rağmen Gemini 4 Argon, token başına maliyette rakip üst düzey modellerden önemli ölçüde ucuz kalacak.

Öte yandan token başına düşük fiyat, pratikte her zaman daha az harcama anlamına gelmiyor. Çünkü yapay zeka modelleri aynı görevi yerine getirmek için farklı miktarlarda token tüketebiliyor.

Google'ın birkaç hafta önce Argon'a ilişkin verdiği ilk ipuçlarının ardından açık kalan bazı sorular, modelin kullanıma sunulmasıyla yanıt buldu.

Kaynak: The Verge