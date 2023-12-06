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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den dördüncü transferini yapıyor! Devre arasında kiralık olarak Hull City'ye gidecek

06.12.2023 21:52 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Ryan Kent'i kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde forma giyemediği için mutsuz durumda olan Ryan Kent'in de Hull City'ye gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan 27 yaşındaki İngiliz oyuncu için devre arasında resmi teklif yapılacak.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

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Ülkesine geri dönmeye sıcak bakan Ryan Kent, Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyor. Hull City'nin kiralama teklifini şimdiden kabul eden yıldız oyuncu için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek.

4. TRANSFER OLABİLİR

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den daha önce Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı (Kiralık) kadrosuna katmıştı.

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