Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetiminin, teknik direktör Emre Belözoğlu'na ocak ayındaki ara transfer döneminde 3-4 transfer yapma sözü verdiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerde kadro mühendisliği doğrultusunda dört farklı mevki için çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

DÖRT BÖLGE ÖNE ÇIKTI

Sarı-lacivertlilerin ara transfer planında savunmaya bir stoper, orta sahaya bir 8 numara, hücum hattına ise bir sol kanat ve bir santrfor takviyesini gündemine aldığı belirtildi.

KAYNAK ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRLERİ

Başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin, ara transfer döneminde beklenen takviyeleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirle gerçekleştireceği bildirildi.