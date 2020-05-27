Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili soruya cevap verdi ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

Gazeteci Mehmet Gezegen'in Instagram programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'de başkanlık hayalin var mı?" sorusu üzerine "Başkanlık hayalim yok ama ben her zaman Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazırım. Çünkü Fenerbahçe benim çocukluk aşkım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM"

Ilıcalı, "Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili her şeyde buradayım. Tabii altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum." dedi.