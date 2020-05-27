SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor?

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.05.2020 18:59 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanı olmak gibi bir hayali olup olmadığına yanıt verdi.

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili soruya cevap verdi ve Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

Gazeteci Mehmet Gezegen'in Instagram programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'de başkanlık hayalin var mı?" sorusu üzerine "Başkanlık hayalim yok ama ben her zaman Fenerbahçe'ye hizmet etmek için hazırım. Çünkü Fenerbahçe benim çocukluk aşkım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM"

Ilıcalı, "Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili her şeyde buradayım. Tabii altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!

Galatasaray'a transfer piyangosu vurdu!

Fenerbahçe'de İrfan Can harekatı

Fenerbahçe'de İrfan Can harekatı

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

İngiliz futbolcu evinde ölü bulundu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu yaptıkları başkanlığa yatırım değilmi zaten
cidden herkes takım tutar biz Fenerbahçeyi tutarız. siz her renge biz sadece sarı lacivert fenere aşığız bu aşk anlatılmaz. kimse o bu takım demesin ya fenerlisindir ya değilsindir
yıldırımın gitmesi hataydı ama Acun Koç dan çok çok daha iyidir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye başkan mı oluyor?

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'ye başkan olacak mı?

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş çalımı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak hamle!

Tanju Çolak'tan olay sözler! "Fenerbahçe'nin içine etti"

G.Saraylı efsaneden Fenerbahçe sözleri! "Takımın içine etti"

Fenerbahçe Basketbol Şubesi küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe küçülmeye gidiyor!

Manisalı Yiğit Kerem'e Fenerbahçe kancası

Manisalı Yiğit'e Fenerbahçe kancası

Fenerbahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması

F.Bahçe'den kuvvet ve dayanıklılık çalışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.