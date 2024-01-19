Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli oyuncuyu hedef aldı! ''Artık transfer listemizde yok, istediğimiz zihniyette değil!''

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ryan Kent defterinin kapandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerle anlaşan fakat Kent'i ikna edemeyen Hull City yetkilileri yaşanan son gelişmenin ardından masadan kalktı.

"BEKLEDİĞİMİZ ZİHNİYETTE DEĞİL"

Ryan Kent transferi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Ryan Kent artık listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı. Kulübümüze katılmaya daha kararlı oyuncularla sözleşme imzalamak tek amacımız. Eğer bir oyuncunun kafası karışıksa, onu zorlamaya çalışmam." dedi.

İSMAİL KARTAL DÜŞÜNMÜYOR

İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği ve devre arasında takımdan göndermek istediği Ryan Kent için gelecek teklifler kabul edilecek. Süper Lig'den de talibi olan Ryan Kent, Fenerbahçe'den şu an için ayrılmak istemiyor.





