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Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli oyuncuyu hedef aldı! ''Artık transfer listemizde yok, istediğimiz zihniyette değil!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2024 08:55 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Ryan Kent ile Hull City'nin flörtleştiği biliniyordu. Bu konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, Ryan Kent transferinin kapandığını ifade ederek flaş ifadeler kullandı.

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ryan Kent defterinin kapandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerle anlaşan fakat Kent'i ikna edemeyen Hull City yetkilileri yaşanan son gelişmenin ardından masadan kalktı.

"BEKLEDİĞİMİZ ZİHNİYETTE DEĞİL"

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Ryan Kent transferi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Ryan Kent artık listemizde yok. Çok iyi bir oyuncu ama olmasını beklediğimiz zihniyette değil. Kariyerini daha net planlamalı. Kulübümüze katılmaya daha kararlı oyuncularla sözleşme imzalamak tek amacımız. Eğer bir oyuncunun kafası karışıksa, onu zorlamaya çalışmam." dedi.

İSMAİL KARTAL DÜŞÜNMÜYOR

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İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği ve devre arasında takımdan göndermek istediği Ryan Kent için gelecek teklifler kabul edilecek. Süper Lig'den de talibi olan Ryan Kent, Fenerbahçe'den şu an için ayrılmak istemiyor.

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