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Acun Ilıcalı: Futbol takımı almak üzereyim!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Instagram'da katıldığı bir yayında daha önce açıkladığı "Avrupa'dan kulüp satın alma" projesinin detaylarını anlattı. Ilıcalı, "Futbol benim için çok önemli. Avrupa'dan kulüp alacağımı söylüyorum belki. Belki değil aslında belkinin bir üstü. Almak üzereyim diyelim" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı: Futbol takımı almak üzereyim!

Ünlü televizyoncu Acun ılıcalı, Ertem Şener'in Instagram canlı yayınına katılıp birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Verdiği her açıklamanın, yaptığı her yayının olay olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Avrupa'dan kulüp satın alma projesi'nin hedeflerini anlattı.

ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Konuştuğum zaman manşet oluyorum. Adamızda konuştuğumuz şeyi alıp manşete taşıdığında ben burada oturup açıklama yapan bir tipe dönüşüyorum. Bundan çok mutlu değilim açıkçası. Mesela geçen gün bir yayında 'Bir hayalin var mı?' dediler. 'Avrupa'da bir kulüp alabilirim' dedim. Ertesi gün her yerde 'Acun kulüp alıyor' haberleri çıktı."

"BAKIŞ AÇIM CHELSEA'Yİ ALMAK DEĞİL"

"Öyle bir şey düşünüyorum gerçekten. Bakış açım Abramovic gibi Chelsea'yi almak değil. Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız kazandırmak."

"Birçok yetenek bulduk. Murat Boz, O Ses Türkiye ile yıldızını parlattı. Aleyna Tilki'yi 250 bin kişi arasından bulduk. Diğer programlarında yarışan yarışmacılar da vefalı olduğumu bilir. Bir yandan da futbol hastalığım var ve aynı şeyi futbolda da yapmak istiyorum. Takım satın almak istememdeki hedefim bu."

"Bunun için de bir takım alıp bu takımı dünya ve Türkiye futboluna isimler kazandırmak için kullanmak istiyorum. Kafamdaki proje bu. Doğru ekip kurabileceğimi düşünüyorum. Bunu başarabilirsem güzel olacak. Futbol benim için çok önemli. Avrupa'dan kulüp alacağımı söylüyorum belki. Belki değil aslında belkinin bir üstü. Almak üzereyim diyelim..."


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