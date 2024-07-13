Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu! Hull City tarihinin en pahalı satışlarından birini yaptı...

İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town, yeni sezon transferlerine bir yenisini ekledi. İngiliz temsilcisi, Championship’te mücadele eden Hull City’den Jacob Greaves’i kadrosuna kattı.

18 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Greaves, çok mutlu olduğunu ve Premier Lig’e adım attığı için heyecanlı hissettiğini söyledi. Hull City, bu transferden 18 milyon Euro kazanacak.

TARİHİN EN PAHALI DÖRDÜNCÜ OYUNCUSU OLDU

Greaves'ten gelen 18 milyon Euro, Hull City'nin tarihine geçti. 1904 yılından beri futbol faaliyetlerini sürdüren Hull City, Greaves'in gönderilmesiyle en pahalı dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSMİYDİ

Savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hull City’de çıktığı 43 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

