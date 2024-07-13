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Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu! Hull City tarihinin en pahalı satışlarından birini yaptı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.07.2024 14:23
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Premier Lig ekibi Ipswich Town, Championship takımı Hull City’den İngiliz futbolcu Jacob Greaves ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın sahibi, başarılı isim Acun Ilıcalı, yaptığı bu satışla Hull City tarihine geçmeyi başardı. Kısa süre içinde Hull City'nin vizyonunu değiştiren Ilıcalı, taraftarlar tarafından tam not aldı.

Acun Ilıcalı, futbolda da turnayı gözünden vurdu! Hull City tarihinin en pahalı satışlarından birini yaptı...

İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town, yeni sezon transferlerine bir yenisini ekledi. İngiliz temsilcisi, Championship’te mücadele eden Hull City’den Jacob Greaves’i kadrosuna kattı.

18 MİLYON EURO

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İngiliz ekibi, 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi imzaların atılmasının ardından açıklama yapan Greaves, çok mutlu olduğunu ve Premier Lig’e adım attığı için heyecanlı hissettiğini söyledi. Hull City, bu transferden 18 milyon Euro kazanacak.

TARİHİN EN PAHALI DÖRDÜNCÜ OYUNCUSU OLDU

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Greaves'ten gelen 18 milyon Euro, Hull City'nin tarihine geçti. 1904 yılından beri futbol faaliyetlerini sürdüren Hull City, Greaves'in gönderilmesiyle en pahalı dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.

TAKIMIN EN ÖNEMLİ İSMİYDİ

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Savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon Hull City’de çıktığı 43 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı hull city
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