Acun Ilıcalı göz kapağı ameliyatı mı oldu? Son görüntüsü gündem oldu

İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi alan Acun Ilıcalı, takımının Everton ile oynadığı maçı izlemek için sevgilisini de yanına alarak stadyuma gitti. Eski eşinin kardeşi Kübra Açıl, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla maçı izleyen Ilıcalı'nın son görüntüsü de sosyal medyada gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'nın yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada "Acun ılıcalı göz kapağı ameliyatı olmuş" iddiaları bulunuyordu. Ilıcalı'nın bu görüntüsünü beğenen kullanıcılar olduğu gibi gereksiz bulanlar da vardı. Çoğu kullanıcı ise sağlık açısından bu tarz bir müdahalenin gerekli olabileceği yorumunda bulundu.

"ESTETİK DÜŞÜNMÜYORUM"

Geçtiğimiz yıllarda yine benzer bir konuyla gündeme gelen Ilıcalı konuyla ilgili "Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor” demişti.



