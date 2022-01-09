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Hull City'yi izlemeye giden Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yalnız bırakmadı! Şeyma Subaşı'nın ise...

09.01.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı takımı Hull City'nin maçını izlemek için stadyumdaydı. Acun Ilıcalı'ya genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve eski eşinin kardeşi Kübra Açıl da eşlik etti. Maçtaki kareler sosyal medyada gündeme geldi.

Hull City'yi izlemeye giden Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yalnız bırakmadı! Şeyma Subaşı'nın ise...

Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı takımının Everton ile oynadığı FA Cup karşılaşmasını tribünden takip etti. Acun llıcalı'yı maç sırasında geç sevgilisi Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya yalnız bırakmadı.

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Acun Ilıcalı'nın yanında destek için dikkat çeken bir isim daha vardı. Şeyma Subaşı’nın kardeşi Kübra Açıl da Hull City'nin, FA Cup maçını izlemek için İngiltere'ye gitti. Eski eniştesiyle iyi olduğu bilinen Açıl maçı Ilıcalı ve sevgilisinin yanında izledi.

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Kübra Açıl geçtiğimiz yaz da ikiliyle birlikte Yunanistan'a tatile giderek herkesi şaşırtmıştı. Subaşı'nın bu konuda tavrının ne olduğu ise bilinmiyor.

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Acun Ilıcalı ve Subaşı son dönemde kızları Melisa'nın kimde kalacağı konusunda sorunlar yaşıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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