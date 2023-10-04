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  4. Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli oldu

Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı! Demet Akalın'ın partneri belli oldu

04.10.2023 16:45 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz aylarda sık sık eleştirdiği Acun Ilıcalı'yla arasını düzeltmiş ve yeni işini duyurmuştu. Acun Ilıcalı ile pozunu paylaşan Akalın "Hayırlı olsun diyelim mi?" diyerek not düşmüştü. Ünlü şarkıcının yeni programındaki partneri ise belli oldu.

Şarkıları, sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Demet Akalın geçtiğimiz aylarda Acun Icalı ile el sıkıştığını duyurmuştu. Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, paylaşıma "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu düşerek TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketlemişti.

demet acun

Demet Akalın'ın TV8'de öğleden sonra yayınlanacak gündüz kuşağı programında yer alacacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Demet Akalın paylaşım

Akalın, ünlü sunucu Jess Molho ile fotoğrafını paylaşarak 'Hayata dair ne varsa konuşacağız' notunu düştü.

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Acun Ilıcalı Demet Akalın Jess Molho sosyal medya ünlü şarkıcı

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