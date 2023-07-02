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Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

02.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile evliliğinden bir kızı bulunuyor. Kızı Melisa zaman zaman annesi hangi ülkede ise orada zaman zaman da babasının yanında oluyor. Acun Ilıcalı son olarak kızı Melisa'nın bakıcısı paylaşarak bakın ne dedi.

Acun Ilıcalı kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Başarılı iş hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı "İlişki konusunda çok başarılı biri olamadım, bu konularda hatalarımdan bazı dersler alıyorum ve yapmamaya çalışıyorum diyebiliriz" itirafıyla da şaşırtmıştı.

Sosyal medyada aktif olan Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı.

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2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı annesi ve babası arasında mekik dokuyor. Şeyma Subaşı neredeyse kızı da oraya uçuyor bu durum baba Acun Ilıcalı için de geçerli.

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Bu süreçlerde biri var ki Melisa'nın yanından ayrılmıyor, elbette bu kişi bir bakıcı.

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Acun Ilıcalı son olarak Melisa'nın dadısını öptüğü ve ona sevgi gösterdiği anları paylaştı. Ilıcalı paylaşıma ise "Bir dadıdan daha fazlası" yorumunda bulunarak kalp emojisi de bıraktı.

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Acun Ilıcalı

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