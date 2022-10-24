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Acun Ilıcalı kızları Yasemin ve Leyla'yı paylaştı! "Kızlar annelerinin kopyası"

24.10.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem özel hayatı hem de yaptığı programlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, kızları Yasemin ve Leyla ile Los Angeles'ta poz verdi. Acun Ilıcalı'nın kızlarını görenler "Annelerinin kopyası olmuşlar" yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı kızları Yasemin ve Leyla'yı paylaştı! "Kızlar annelerinin kopyası"

Acun Ilıcalı özel hayatıyla da öne çıkan bir isim. 4 kızı olan Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı kocaman oldu.

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan 18 yaşındaki ortanca kızı Leyla Ilıcalı ve 15 yaşındaki Yasemin Ilıcalı son halleriyle dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı sosyal medyada kızlarıyla mutluluk pozu verince ünlü isme yorum yağdı. Kızlarıyla Los Angeles'ta olan Acun Ilıcalı'nın pozunu görenler "Annesinin kopyası olmuşlar", "Kızlar ne güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

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Acun Ilıcalı yaşında

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