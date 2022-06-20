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Acun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı

20.06.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 kızı olan Acun Ilıcalı Babalar Günü'nü pas geçmedi. Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Melisa Ilıcalı ile pozlarını paylaşan Acun Ilıcalı paylaşımına "Yeryüzündeki cennet" notunu düştü. Acun Ilıcalı'nın paylaşımında kızı Yasemin'in elindeki telefon dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın takipçileri "Acun'un kızı da olsan kırık telefon kullanırsın" yorumları yaptı.

Acun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı

Acun Ilıcalı dört kızıyla birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu da yaşayan Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var. Acun Ilıcalı en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaştı.

Acun Ilıcalı kızlarıyla pozuna "Yeryüzündeki cennet. Babalar Günü'nüz kutlu olsun" yazdı. Acun Ilıcalı'nın pozunda kızı Yasemin'in elindeki telefon dikkat çekti.

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Ünlü sunucunun kızının elindeki telefonu görenler kendilerini tutamadı. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan evlendi! Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle düğüne geldiArda Turan'ın kardeşi Okan Turan evlendi! Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle düğüne geldi
  • Acun'un kızı da olsan kırık telefon kullanırsın
  • Abi telefonun ekran jelatinini değiştirin
  • Yasemin'e yeni bir telefon almanın zamanı gelmedi mi Acun bey?
  • Kızına bi telefon al

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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