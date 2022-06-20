Acun Ilıcalı kızlarıyla pozunu paylaştı! O detay gözlerden kaçmadı

Acun Ilıcalı dört kızıyla birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Geçtiğimiz aylarda torun mutluluğu da yaşayan Acun Ilıcalı'nın 4 kız çocuğu var. Acun Ilıcalı en büyük kızı Banu Ilıcalı, Leyla Ilıcalı, Yasemin Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan olan en küçük kızı Melisa ile birlikte pozlarını Babalar Günü mesajıyla birlikte paylaştı.

Acun Ilıcalı kızlarıyla pozuna "Yeryüzündeki cennet. Babalar Günü'nüz kutlu olsun" yazdı. Acun Ilıcalı'nın pozunda kızı Yasemin'in elindeki telefon dikkat çekti.

Ünlü sunucunun kızının elindeki telefonu görenler kendilerini tutamadı. İşte gelen yorumlardan bazıları: