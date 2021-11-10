MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı, MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatını sundu

Acun Ilıcalı, MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatını sundu

10.11.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021 yarışmasından hasta olduğu için bilerek elendiği öne sürülen Emre Büber hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Yarışmacılarının özel durumlarına ve başarılarına kayıtsız kalmayan sunucu Acun Ilıcalı'nın Emre Büber'e hayatının teklifini sunduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı, MasterChef’ten elenen Emre Büber’e hayatının fırsatını sundu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'te 11.hafta elenen isim Emre Büber oldu. Parkinson hastalığı ortaya çıkan ve bile isteye yarışma esnasında elenen Emre Büber'in Avusturya biletini aldığı ve geri dönüleceği öğrenilmişti. MasterChef'in sevilen isimlerinden Emre Büber'in dönüş biletini Acun Ilıcalı'nın teklifinin iptal ettirdiği öğrenildi.

PARKİNSON TEŞHİSİ KONULDU

Avusturya'da büyüyen ancak aslen Konyalı olan Emre Büber gerek kişiliği, gerek mutfak bilgisi, gerek yaptığı yemekleriyle 'ilk beşe girer' denilen bir aşçıydı.

Ünlü fenomen Ata Benli'den bu elenmeyle ilgili herkesi kahreden bir iddia geldi. Ata Benli'nin söylediğine göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi konulmuştu.

Masterchef Emre'nin elenmesiyle ilgili şoke eden iddia!Masterchef Emre'nin elenmesiyle ilgili şoke eden iddia!

ACUN ILICALI DEVREYE GİRDİ

Emre'nin elenmesine gönlü razı olmayan Acun Ilıcalı, ona hayatının fırsatını sundu. Acun Ilıcalı, yarışmacıya Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde cömert bir iş teklifinde bulundu. Avusturya’ya dönmesine gerek kalmayan Emre, bundan böyle hem tedavisini devam ettirip hem de sevdiği işi yapabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
Siyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdıSiyah mini elbisesiyle poz verdi! Hayranları beğeni yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Enkaz altında kimse kalmadı! 4 kişi gözaltında

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Türk-İş'ten 'asgari ücret' açıklaması

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Herkes onu konuşmuştu! Pozlarıyla gündemde

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Pınar Dilşeker estetiğin dozunu kaçırdı! Tanıyabilene aşk olsun

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.