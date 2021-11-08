Masterchef Emre'nin elenmesiyle ilgili şoke eden iddia!

Masterchef eleme gününde Emre Büber yarışmaya veda etti. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Emre Büber'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği ve bu yüzden elenerek gitmek istediği iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni Ata Benli Youtube kanalında ilginç iddiaları dile getirdi. Ortaya atılan iddialara göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi kondu. Benli iddialarında şu ifadelere yer verildi:

VERDİĞİ KİLOLARI HATIRLATTI

"Emre yarışmada tam tamına 9 kilo verdi. Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi.

Bu hastalıkla mücadele etmek istiyorsa yarışmadan çekilmek zorunda. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir."

