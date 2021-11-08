MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masterchef Emre'nin elenmesiyle ilgili şoke eden iddia!

Masterchef Emre'nin elenmesiyle ilgili şoke eden iddia!

08.11.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu Masterchef'te elenen isim Emre Büber oldu. Masterchef Emre'nin elenmesi ardından Ata Benli'den yine olay bir iddia sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Masterchef Emre'nin elenmesiyle ilgili şoke eden iddia!

Masterchef eleme gününde Emre Büber yarışmaya veda etti. Yarışmanın başlarında gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazanan Emre Büber, haftalar geçtikçe performansını düşürdü. Herkes bu düşüşün nedenini merak ediyordu. Ortaya atılan ilk iddia sevgilisi olduğu iddia edilen Iraz Altıntaş'ın kıskançlık krizlerine girdiği ve bu yüzden kafasını toplayamadığıydı. Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Emre Büber'in ağır bir hastalıkla mücadele ettiği ve bu yüzden elenerek gitmek istediği iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni Ata Benli Youtube kanalında ilginç iddiaları dile getirdi. Ortaya atılan iddialara göre Emre Büber'e 'parkinson' teşhisi kondu. Benli iddialarında şu ifadelere yer verildi:

MasterChef'te kim elendi? İşte 7 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacıMasterChef'te kim elendi? İşte 7 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

VERDİĞİ KİLOLARI HATIRLATTI

"Emre yarışmada tam tamına 9 kilo verdi. Belki biliyorsunuz, Emre'nin hastalığı var. Bu az bir rakam değil. Boyun ve geniz bölgesinden verdiği kilolara dikkat ederseniz görebilirsiniz. Emre'nin Konya çekimlerinde ailesinin yanına gittiğini ilk ben duyurdum bunun sebebi ise hastalığının tedavisi için ailesiyle görüşmesiydi.

Bu hastalıkla mücadele etmek istiyorsa yarışmadan çekilmek zorunda. Çünkü her gün bu hastalıkla mücadele edip tedavi olacak. Arkadaşlar Emre'nin hastalığı Parkinson. Parkinson hastalığını belki biliyorsunuz; sinir hastalığıdır. El titremesi, konuşmada tutukluk, hızla kilo verme bunların belirtisidir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyorBerdan Mardini komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşıyor
PARTNER Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde Çağla Şıkel gizemli arkadaşıyla gecelerde
Kadir İnanır'lı cesur paylaşım! Yorum yağdı!Kadir İnanır'lı cesur paylaşım! Yorum yağdı!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı!

Sıcaklılar düşüyor, kar kapıda! Meteoroloji tarih verip uyardı!

Ev halini paylaştı olay oldu!

Ev halini paylaştı olay oldu!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

Sosyal medya Hikmet Karaman'ı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu! Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Yeni sevgiliyle yatak paylaşımı eski eşi kızdırdı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu öpüşürken yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.