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Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor? Ilıcalı'dan dijital yayın platformu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 03:00 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Acun Ilıcalı, dijital bir yayın platformu kurabileceğinin sinyallerini verdi. Ilıcalı, "Netflix gibi dijital bir platform kurmayı düşünüyor mu?" sorusu üzerine bugün bu konuyla ilgili bir görüşme yaptığını açıkladı.

Acun Ilıcalı Netflix'e rakip mi oluyor? Ilıcalı'dan dijital yayın platformu açıklaması

Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına konuk olan Acun Ilıcalı seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Bir soruyu aktaran Özdemir "Bir seyircimiz 'Televizyon kanalı var. Ancak yeni nesil dijitale kayıyor. Netflix gibi bir dijital platform kuracak mı?' diye soruyor" dedi.

NETFLIX'E RAKİP Mİ OLUYOR?

Bu soru üzerine şaşıran Acun Ilıcalı ise, "Bugün bu konuyla ilgili telefon görüşmesi yaptım. İnan şu an diyeceğim, telefonum mu dinlendi? İnanılmaz bir şey oldu bu. Ekip olarak yeniliklere açığız. Ancak şu anda bunun için net bir şey söyleyemem" dedi.

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"TV'DE YAPILAMAYAN PROJELER DİJİTALDE YAPILABİLİR"

Dijital platformlarda televizyonda yapılamayan projelerin de yayınlanabileceğini ifade eden Acun Ilıcalı, "Dijital platformlarda iki konu çok önemli. Birincisi zaman kısıtlaman yok. Bu da yaratıcılığını çok ateşleyen bir faktör. Kısa alanda daha çok materyali kullandığın zaman seyir zevkini arttırıyorsun. Diğeri ise büyük kanalda yapamayacağın projeleri yapabiliyorsun. Televizyonda başka sebeplerden yapamadığın projeler de var. Mesela Türkiye'de sit-com yapılamıyor. Yurt dışında 25 dakika çekiliyorç Ancak Türkiye'de 100 dakika yapman lazım. O zaman da sit-com olmuyor. Sebebi de reklamlar. Televizyonda saat başında kullanabileceğin reklam alanları var. O reklamla o sit-com dizisinin bedelini ödemen lazım. İlk iki saatle ödeyemiyorsun. 3. saate geçmen lazım reklam olarak da o parayı ödeyebilesin. Ama o zaman da sit-com olmuyor" şeklinde konuştu.

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