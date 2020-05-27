MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Beyaz Show TV8'de mi yayınlanacak? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye ve Beyazıt Öztürk açıklaması!

Beyaz Show TV8'de mi yayınlanacak? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye ve Beyazıt Öztürk açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 22:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk ile yeni bir program hazırlığı yaptıklarını ve Beyaz Show'un yeni bölümleriyle TV8'de yayınlanabileceğini açıkladı. Ilıcalı O Ses Türkiye'nin jürisinde de değişiklik olacağını söyledi.

Beyaz Show TV8'de mi yayınlanacak? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye ve Beyazıt Öztürk açıklaması!

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, ilginç açıklamalarda bulundu.

"SEYİRCİ İSTİYORSA BEYAZ SHOW'U YAPARIZ"

Ilıcalı bir soru üzerine, "Beyaz ile kimyamız hep tutmuştu. Yıllar sonra aynı yapımda buluştuk ve ikimiz de çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyordu. Kısa zaman sonra Beyaz ile yeni bir program yapacağız. Bu Beyaz Show da olabilir. Seyirci istiyorsa neden olmasın. Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

acun

"O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Acun Ilıcalı, seyircilerden gelen O Ses Türkiye sorusu üzerine de açıklama yaptı. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan jüride bu yıl değişiklik olacağını söyleyen Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor. Yeni isimlerin nasıl reaksiyon vereceğini merak ediyorlar. Bu nedenle jüride bir değişikliğe gideceğiz. Çekimler Eylül'de başlayacak. O günlerde koronavirüs salgının durumuna göre gerekirse seyircisiz çekimler yaparız. Ama hiç yapmamamız gerekiyorsa da yapmayız" şeklinde konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Efsane film Çiçek Abbas hakkında bilgilerEfsane film Çiçek Abbas hakkında bilgiler
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

11 sektöre yönelik tedbirler açıklandı!

Kritik kararların alınması bekleniyor!

Kritik kararların alınması bekleniyor!

Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi suç makinesi çıktı

Zeynep'i öldüren boksör sevgilisi suç makinesi çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

Nesrin Cavadzade süper minisiyle temizlik yaptı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Survivor Nisa gece yarısı uyanıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'nın duygusal anları! Hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı

Acun Ilıcalı'nın duygusal anları! Hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı

Cüneyt Arkın sosyal medyadaki iddialara isyan etti!

Cüneyt Arkın sosyal medyadaki iddialara isyan etti!

Cem Yılmaz'dan sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ilk paylaşım

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile ilk paylaşım

Çiçek Abbas ne zaman ve nerede çekildi? Çiçek Abbas filmi konusu nedir? Müziklerini kim yaptı?

Efsane film Çiçek Abbas hakkında bilgiler

Görümce konusu nedir, oyuncuları kimler? Gupse Özay'ın Görümce filmi ne zaman çekildi?

Gupse Özay'ın sevilen filmi ekranlarda!

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı konusu nedir?

Çakallarla Dans serisinin 3. filmi ekranlarda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.