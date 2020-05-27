Beyaz Show TV8'de mi yayınlanacak? Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye ve Beyazıt Öztürk açıklaması!

TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, ilginç açıklamalarda bulundu.

"SEYİRCİ İSTİYORSA BEYAZ SHOW'U YAPARIZ"

Ilıcalı bir soru üzerine, "Beyaz ile kimyamız hep tutmuştu. Yıllar sonra aynı yapımda buluştuk ve ikimiz de çok mutluyuz. Bunun O Ses Türkiye ile kısıtlı kalmaması gerekiyordu. Kısa zaman sonra Beyaz ile yeni bir program yapacağız. Bu Beyaz Show da olabilir. Seyirci istiyorsa neden olmasın. Beyaz Show'u yayınlayan kanal olmaktan mutluluk duyarım" ifadelerini kullandı.

"O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Acun Ilıcalı, seyircilerden gelen O Ses Türkiye sorusu üzerine de açıklama yaptı. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'dan oluşan jüride bu yıl değişiklik olacağını söyleyen Ilıcalı, "Bu yıl jüride değişiklik yapacağız. Ben 4 jürime de aşığım, hepsi birbirinden değerli ve çok sevdiğim isimler. Ancak seyirci değişikliği seviyor. Yeni isimlerin nasıl reaksiyon vereceğini merak ediyorlar. Bu nedenle jüride bir değişikliğe gideceğiz. Çekimler Eylül'de başlayacak. O günlerde koronavirüs salgının durumuna göre gerekirse seyircisiz çekimler yaparız. Ama hiç yapmamamız gerekiyorsa da yapmayız" şeklinde konuştu.



