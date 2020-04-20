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Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Şeyma Subaşı yorum yazınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

Survivor için Dominik'te olan Acun Ilıcalı sık sık canlı yayın yaparak gelen soruları yanıtlıyor. Ilıcalı geçtiğimiz gün yayın yaparken eski eşi Şeyma Subaşı yorum yazdı. Ilıcalı'nın o anki yüz ifadesi gözlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayınında Şeyma Subaşı yorum yazınca...

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı canlı yayın ile Survivor'a dair soruları, merak edilenleri anlattı.

Şeyma Subaşı ise Acun Ilıcalı'nın canlı yayınına girip kızının adını yazıp kalp emojileri koyarak yorum yaptı.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı’nın yorum yaptığı sıradaki yüz ifadesi dikkat çekti.

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'KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM'

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ağladığı bir fotoğrafı paylaşmış ve şu notu düşmüştü: "Çok mutsuzum, depresyondayım, kızımı görmek istiyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona."

Kızı ile virüs yüzünden ayrı düşen Subaşı “Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık bir aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğim bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın’ diyerek duygularını uzun bir yazıda anlatmıştı.

Melisa 1 aydır babası Acun Ilıcalı’nın yanında Dominik'te.

Şeyma Subaşı daha önce de Acun canlı yayında telefonunu gösterirken mesajının görünmesiyle gündem olmuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
boş işler cocuk senln icin sermaye o da olmasa acun seni takmaz bile
ılıcalı bu pislikten kurtulamayacak
icimiz acun disimiz seyma oldu gark geldi artik yeter..
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