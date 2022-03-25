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Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz, Seren Serengil'in sözlerinden rahatsız oldu

25.03.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil canlı yayında Acun Ilıcalı ve eski karısı Zeynep Yılmaz'ın barışacağını hissettiğini söyledi. Bu sözlerden rahatsız olan Zeynep Yılmaz arkadaşı Seren Serengil'e mesaj atmak zorunda kaldı. Seren Serengil Şeyma Subaşı'nın eleştirirken gelen mesajın ne olduğunu da açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Zeynep Yılmaz, Seren Serengil'in sözlerinden rahatsız oldu

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı eleştirirken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ı öve öve bitiremedi. Seren Serengil o açıklamasında Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile aşkını unutup "Ben ne hissediyorum Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum" dedi.

Zeynep Yılmaz bu sözlerden rahatsız oldu ve Seren Serengil'e mesaj attı. Arto konuşmasında "Zeynep çok klas" deyince Seren Serengil araya girdi. Seren Serengil canlı yayında "Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. 'Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler' demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz" dedi.

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Acun Ilıcalı Seren Serengil Şeyma Subaşı
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