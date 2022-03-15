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  4. Seren Serengil Şeyma Subaşı'yı eleştirirken Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı! "Hiç acımıyorum"

Seren Serengil Şeyma Subaşı'yı eleştirirken Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı! "Hiç acımıyorum"

15.03.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Seren Serengil Acun Ilıcalı'nın evliliği yıktığını iddia ettiği Şeyma Subaşı için "Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum" dedi. Seren Serengil Zeynep Yılmaz yorumuyla da şaşırttı.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'yı eleştirirken Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı! "Hiç acımıyorum"

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı Söylemezsem Olmaz masasında konuşuldu. Nikah masasına oturmak için gün saydıkları düşünülürken gelen beklenmedik ayrılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü.

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Serengil Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı'nı hatırlattı ve "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum. Acun'a üzülüyorum onun başına geldi, ona musallat olacak" dedi.

Ekran Alıntısı

ZEYNEP YILMAZ YORUMU

Seren Serengil'in bir ilginç yorumu da Acun Ilıcalı'nın özel hayatıyla ilgiliydi. Serengil Acun Ilıcalı'nın Çağla Altunkaya ile aşkını unutup "Ben ne hissediyorum Acun'la Zeynep barışacak gibi hissediyorum" dedi.

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Acun Ilıcalı Seren Serengil Şeyma Subaşı
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