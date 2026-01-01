Acun Ilıcalı'nın Hull City'si İngiltere'yi sallıyor: Premier Lig rüyası gerçeğe dönüşüyor!

Championship'te fırtına gibi esen Hull City, Middlesbrough zaferiyle play-off hattına göz kırptı. Acun Ilıcalı İngiliz basınının odağı haline geldi

LİG İKİNCİSİNİ YENDİ! PREMİER LİG'E KOŞUYOR...

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, sahibi Acun Ilıcalı'nın vizyonu ve doğru transfer hamleleriyle adeta yeniden doğdu. Sezona inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek başlayan Hull City, son haftalarda yakaladığı inanılmaz çıkışla Premier Lig hayallerini yeniden alevlendirdi. Middlesbrough deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyet, bu yükselişin en önemli göstergelerinden biri oldu. Bu galibiyetle birlikte son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Hull City, puanını 41'e yükselterek play-off hattı için iddialı bir konuma geldi.

İNGİLİZ BASINI ACUN ILICALI'YI MANŞETLERİNE TAŞIDI!

Hull City'nin bu başarısı, İngiliz spor basınında geniş yankı buldu. Özellikle takımın sahibi Acun Ilıcalı, İngiliz futbolseverlerin ve medyasının büyük ilgisini çekiyor. Ilıcalı'nın kulübe yaptığı yatırımlar, transfer politikası ve takıma olan inancı, İngiliz futbol otoriteleri tarafından takdirle karşılanıyor. TalkSport ve Sky Sports gibi önemli spor platformları, Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek Hull City'nin yükselişini ve Ilıcalı'nın hedeflerini mercek altına alıyor.

Hull City'nin Middlesbrough karşısındaki galibiyeti, sadece 3 puan anlamına gelmiyor. Bu zafer, takımın moralini yükseltirken, play-off yolunda önemli bir rakibi geride bırakmasını sağladı. Maç boyunca sergilenen disiplinli oyun, takım savunmasının gücü ve hücumdaki etkili organizasyonlar, Hull City'nin potansiyelini gözler önüne serdi. Teknik direktörün doğru taktiksel hamleleri ve oyuncuların sahada gösterdiği özveri, galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'ye olan bağlılığı ve kulübe yaptığı yatırımlar, sadece sportif başarıyla sınırlı kalmıyor. Ilıcalı, kulübün altyapısına da büyük önem vererek, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, Hull şehriyle kurduğu yakın ilişkiler ve taraftarlarla arasındaki samimi diyaloglar, Ilıcalı'yı İngiltere'de sevilen ve saygı duyulan bir figür haline getiriyor.

Hull City'nin önünde zorlu bir maraton bulunuyor. Ancak, takımın son haftalarda gösterdiği performans ve Acun Ilıcalı'nın liderliğiyle, Premier Lig hayali hiç de uzak görünmüyor. Taraftarlar, takımlarının bu yükselişini coşkuyla takip ederken, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi Premier Lig'e taşıma vizyonuna inanıyor.