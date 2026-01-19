Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde tarihe geçen transfer!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, ligin bir diğer ekibi Bristol City'den Japon futbolcu Yu Hirakawa'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Sağ kanat mevkisinde forma giyen Hirakawa için yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu. Kaplanlar, Japon futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken oyuncunun, takımın hücum rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

HULL CITY TARİHİNE GEÇTİ

Bu transferin sportif yanının yanı sıra tarihi bir önemi de bulunuyor. Yu Hirakawa, 1904 yılında kurulan köklü İngiliz kulübü Hull City'nin formasını giyen ilk Japon futbolcu olma unvanını elde etti.