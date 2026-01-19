SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde tarihe geçen transfer!

Championship'te play-off hedefini kovalayan Hull City, hücum hattına sürpriz bir takviye yaptı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Bristol City forması giyen Japon sağ kanat oyuncusu Yu Hirakawa'yı renklerine bağladı. Bu imza ile Hirakawa, Hull City tarihinin ilk Japon futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde tarihe geçen transfer!
Emre Şen

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın takımı, ligin bir diğer ekibi Bristol City'den Japon futbolcu Yu Hirakawa'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Sağ kanat mevkisinde forma giyen Hirakawa için yapılan anlaşmanın detayları da belli oldu. Kaplanlar, Japon futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Hızı ve tekniğiyle dikkat çeken oyuncunun, takımın hücum rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

HULL CITY TARİHİNE GEÇTİ

Bu transferin sportif yanının yanı sıra tarihi bir önemi de bulunuyor. Yu Hirakawa, 1904 yılında kurulan köklü İngiliz kulübü Hull City'nin formasını giyen ilk Japon futbolcu olma unvanını elde etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'dan resmi Fatih Tekke açıklamasıTrabzonspor'dan resmi Fatih Tekke açıklaması
TFF duyurdu: 297 antrenör PFDK'ye sevk edildiTFF duyurdu: 297 antrenör PFDK'ye sevk edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Japonya Acun Ilıcalı hull city son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.