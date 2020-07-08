Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ'un torunuyla pozu ortaya çıktı

Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini geçtiğimiz günlerde dünyaya getirmişti.

Ilıcalı ailesinin en küçük üyesine Begüm adı verildi. Bu doğumla birlikte dört kızı olan Ilıcalı, ilk kez dede oldu.



Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla ilk kez bir pozunu paylaştı.

Seda Başbuğ, Acun’un ilk eşi olarak tanınıyor. Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ zaman zaman magazin basınında yer alıyor. Seda Başbuğ aynı zaman Acun Ilıcalı’nın ilk kızı Banu Ilıcalı’nın da annesidir.