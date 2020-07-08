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Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ'un torunuyla pozu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 17:02 | Son Güncelleme

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ'un kızı Banu Ilıcalı’nın yeni doğan bebeğiyle pozu ortaya çıktı. Seda Başbuğ'un güzelliğine beğeni yağdı.

Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ'un torunuyla pozu ortaya çıktı

Acun Ilıcalı’nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini geçtiğimiz günlerde dünyaya getirmişti.

Ilıcalı ailesinin en küçük üyesine Begüm adı verildi. Bu doğumla birlikte dört kızı olan Ilıcalı, ilk kez dede oldu.
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Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ torunuyla ilk kez bir pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı’nın ilk eşine yakın markaj! Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ kimdir? Ne iş yapar?Acun Ilıcalı’nın ilk eşine yakın markaj! Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ kimdir? Ne iş yapar?

Seda Başbuğ, Acun’un ilk eşi olarak tanınıyor. Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ zaman zaman magazin basınında yer alıyor. Seda Başbuğ aynı zaman Acun Ilıcalı’nın ilk kızı Banu Ilıcalı’nın da annesidir.

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