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Acun Ilıcalı’nın ilk eşine yakın markaj! Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ kimdir? Ne iş yapar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 15:17 | Son Güncelleme

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ilk eşi Seda Başbuğ magazin gündeminden uzak durmak isteyen isimler arasında yerini alıyor. Acun Ilıcalı’nın büyük kızı Banu Ilıcalı’nın annesi olan Seda Başbuğ zaman zaman magazin haberlerinde adından söz ettirmek zorunda kalıyor. En son kızı Banu Ilıcalı ve damadı Efe Ceyhun’un düğününde kameralara poz veren Seda Başbuğ, uzun bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Acun Ilıcalı’nın genç yaşta dede olmasından sonra gözler anneanne Seda Başbuğ’a çevrildi

Acun Ilıcalı’nın ilk eşine yakın markaj! Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ kimdir? Ne iş yapar?

4 kız çocuğu babası olan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı şimdilerde dedelik heyecanını yaşıyor. Ilıcalı’nın ilk evliliğinden olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı ile eşi Efe Ceyhun, Begüm adı verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Doğum haberi sosyal medya gündemine bomba gibi düşerken Acun Ilıcalı’nın ilk eşi de merak edilen konuların başında yerini aldı. Seda Başbuğ’u görenler ise “Banu güzelliğini annesinden almış” demeye başladı. Seda Başbuğ’un yıllara meydan okuyan güzelliği herkesi büyüledi.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ, Acun Ilıcalı’nın ilk eşi ve en büyük kız Banu Ilıcalı’nın annesidir. Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ 1988 yılında dünya evinde girdiler. Evlilikleri 5 yıl süren çift 1993 yılında boşanma kararı verdiler. Acun Ilıcalı 2003 yılında Çırağan’da yapılan görkemli düğünle hayatını Zeynep Yılmaz ile birleştirme kararı aldı. Seda Başbuğ ise 22 Haziran 2019 tarihinde ise Orhun Yazıcı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ kızları Banu Ilıcalı’nın kızının doğumu ve düğününde bir araya geldi. Uzun yıllar boyunca Seda Başbuğ, kızıyla birlikte Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8’de çalıştı. Kanaldan ayrılma kararı aldıktan sonra ise Seda Başbuğ, kendisinin kurduğu anaokulunu işletmeye başladı

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