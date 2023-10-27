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Acun Ilıcalı’nın “Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı! “Sana el pençe divan olmak gerekiyor”

27.10.2023 16:51 | Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı'nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. "Nankör insan, kansız adam sevmem" diyen Ilıcalı'nın bu açıklaması bir dönem Survivor'da yarışan Serkay Tütüncü'yü adeta çıldırttı. Tütüncü açtı ağzını yumdu gözünü.

Acun Ilıcalı’nın “Kansız adam sevmem” açıklaması Serkay Tütüncü’yü çıldırttı! “Sana el pençe divan olmak gerekiyor”

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti. Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna "Nankör insan, kansız adam sevmem. " diyen Ilıcalı verdiği yanıtla gündem oldu.

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Ilıcalı’nın sert açıklamalarına yanıt veren Serkay Tütüncü adeta ateş püskürdü. “Yıllardır televizyon programları yapıyorsun, yapımcılık yapıyorsun… Kanal sahibisin falan… Senin programına gelip varını yoğunu koyan yarışmacılara yarışmacına kansız diyorsun… Ne kadar ayıp yaptığın… Kansız değilim Acun abi…” diyen Tütüncü açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Çok şükür kapında iş dilenecek kadar da karaktersiz değilim… Röportajım sonrası telefon konuşmamızı da gayet net hatırlıyorum…

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Nedenlerini sana güzel bir dille anlatmıştım ve birçoğunda haklı olabilirsin kaçırmış olabiliriz demiştin… Para Bende'yi de Survivor görüntülerini izlemediğim dönemde kabul etmiştim… Bilseydim o kadarını emin ol kabul etmezdim… Bunu da telefonda sana söylemiştim ama yine dinlememişsin belli ki…

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Sana el pençe divan olmak gerekiyor sanırım kansız olmamak için… Ben hiçbir zaman onlardan olmadım. Kusuruma bakmayacaksın… Ben oraya gelmek için kimseye yalvarmadım, internetten başvurdum elemelere geldim seçildim ve sonuna kadar da yarıştım ve bitti. Kariyerimi All Star şampiyonu üzerine kurmadığım için özür dilerim ya gerçekten. Survivor ile ilgili detayları girmeyeyim bence iyice canınız sıkılmasın. Hadi eyvallah…”

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Acun Ilıcalı Serkay Tütüncü

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