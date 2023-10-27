Acun Ilıcalı "Survivor’a keşke almasaydım" dediği ismi açıkladı! "Nankör insan, kansız insan sevmem"

Özel yaşamı ve kariyer hayatıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı katıldığı bir programda sert açıklamalarda bulundu. Nur Tuğba Namlı'nın Youtube programına konuk olan Ilıcalı "'Survivor’a keşke almasaydım’ dediğiniz kimse var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"ÇOCUĞU BİZ ÜNLÜ YAPTIK"

"Var, birkaç kansız çıktı." diyen Ilıcalı açıklamasında "Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim." cümlelerine yer verdi.

"NANKÖR İNSAN, KANSIZ ADAM SEVMEM"

Ilıcalı daha sonra ise "Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem." dedi.

Sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yarışmacının Serkay Tütüncü olduğu hakkında yorumlar yapıldı. Tütüncü, yarışmadan sonra dizilerde oynamaya başlamıştı.

Serkay Tütüncü, daha önce "Survivor izlemeye vakit kalıyor mu?" sorusuna, "Gitmeden önce de gittikten sonra da izlemedim" cevabını vermişti.