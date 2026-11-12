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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno gündem oldu! 'Güzel ve yetenekli'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve usta oyuncu Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın kızları Zeyno, güzelliği ve sanata olan yeteneğiyle adından söz ettiriyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan genç isim, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da takipçilerinden beğeni topluyor.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno gündem oldu! 'Güzel ve yetenekli'
Öznur Yaslı İkier

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile birlikte rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ünlü oyuncu, kariyerini şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak sürdürüyor.

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Karadağlı, bu kez kızı Zeyno ile dikkatleri üzerine çekti.

Tamer Karadağlı nın kızı Zeyno gündem oldu! Güzel ve yetenekli 1

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 20 yaşında kocaman bir genç kız. Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci olarak adını duyurmuştu.

Tamer Karadağlı nın kızı Zeyno gündem oldu! Güzel ve yetenekli 2

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan Zeyno Karadağlı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Tamer Karadağlı nın kızı Zeyno gündem oldu! Güzel ve yetenekli 3

YORUM YAĞDI

Zeyno Karadağlı için; 'güzel ve yetenekli', 'güzel ve başarılı bir kız', 'annesine benziyor' gibi yorumlar yapıldı.

Tamer Karadağlı nın kızı Zeyno gündem oldu! Güzel ve yetenekli 4

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Tamer Karadağlı
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