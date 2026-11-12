Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno gündem oldu! 'Güzel ve yetenekli'

Pınar Altuğ ve Zeyno Günenç ile birlikte rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteriyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, geniş bir hayran kitlesine sahip. Ünlü oyuncu, kariyerini şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak sürdürüyor.

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Karadağlı, bu kez kızı Zeyno ile dikkatleri üzerine çekti.

Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen Zeyno şimdilerde 20 yaşında kocaman bir genç kız. Küçük yaştan beri piyano ile ilgilenen Zeyno Karadağlı katıldığı 2. Uluslararası Ankara Piyano yarışmasında ikinci olarak adını duyurmuştu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olan Zeyno Karadağlı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

Zeyno Karadağlı için; 'güzel ve yetenekli', 'güzel ve başarılı bir kız', 'annesine benziyor' gibi yorumlar yapıldı.