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Acun Ilıcalı'nın kızları ne giyse olay oluyor! Melisa'nın tişörtünün fiyatı gündem oldu

15.01.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem yaptığı programlarla hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'nın kızlarının lüks kıyafetleri her zaman gündem oluyor. Son olarak da Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa'nın tişörtünün fiyatı gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın kızları ne giyse olay oluyor! Melisa'nın tişörtünün fiyatı gündem oldu

Acun Ilıcalı hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemin öne çıkan isimlerinden biri. Survivor ile ekrana dönmeye hazırlanan Ilıcalı yoğun temposuna rağmen kızlarıyla da her fırsatta zaman geçirmeye çalışıyor.

Üç kez evlilik yapan Acun Ilıcalı, Banu, Leyla, Yasemin ve Melisa'ya olan düşkünlüğüyle biliniyor. Acun sosyal medya hesaplarından kızlarıyla sıkça paylaşım yapıyor.

Ilıcalı son olarak Şeyma Subaşı'ndan olan küçük kızı Melisa'yla poz verdi.

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Melisa Ilıcalı'nın üzerindeki tişörtün fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu. 1.145 TL olan tişörtü görenler ikiye ayrıldı.

Kimi "Acun'un parası var harcıyor" derken kimi de "İnsanlar ekonomik krizdeyken minicik kız hayat yaşıyor" yorumları yaptı.

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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

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