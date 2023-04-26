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Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı

26.04.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı sosyal medyada gündem olmuştu. Şeyma Subaşı'na benzetilen genç kadının üzerindekilerin fiyatı da dudak uçuklattı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisinin kendisini çok mutlu ettiğini her fırsatta söyleyen Ilıcalı ve Altunkaya arasındaki yaş farkı da zaman zaman gündeme geliyor.

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya çalışan çiftten Çağla Altunkaya zaman zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak yurt dışında festivala katılan genç kadın tarzıyla gündem oldu.

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Ayça Çağla Altunkaya festival için seçtiği pantolona 16 bin 157 TL öderken gözlüğüne ise 13 bin 400 TL ödedi.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin üzerindekinin fiyatını duyanlar "Şeyma 2", "Nasıl kazanıyor kadın bu paraları" yorumları yaptı.

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