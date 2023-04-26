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  4. Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Hemen açıklama yaptı

Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Hemen açıklama yaptı

26.04.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu kadınlarla yakalanınca gündeme bomba gibi düştü. Kadir Doğulu'nun adının baş harfi 'S' olan birine ev açtığı gündemdeyken yanındaki kişi de Selin Ciğerci'ye benzetildi. Ciğerci'den ise açıklama gecikmedi.

Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Hemen açıklama yaptı

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun, Çeşme'de bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri olay yarattı. Ünlü oyuncunun ayrı ev tuttuğu öne sürülen sevgilisinin de o gece yanında olduğu ve sevgilisine ev açtığı hatta imam nikahı da kıydığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

"Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış" sözleri sonrası oyuncunun yanındaki kadın Selin Ciğerci'ye benzetildi.

Ciğerci ise hemen o fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı.

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Ciğerci "Evet benziyor ama değilim vallahi bak evden çıkmadım daha. Baş harfi S demişler dml'lerimde şov var. Yine suçsuzum" dedi.

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Kadir Doğulu Selin Ciğerci Neslihan Atagül sevgilisi

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