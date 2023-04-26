Kadir Doğulu'nun yanındaki kadın Selin Ciğerci mi? Hemen açıklama yaptı

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun, Çeşme'de bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri olay yarattı. Ünlü oyuncunun ayrı ev tuttuğu öne sürülen sevgilisinin de o gece yanında olduğu ve sevgilisine ev açtığı hatta imam nikahı da kıydığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

"Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış" sözleri sonrası oyuncunun yanındaki kadın Selin Ciğerci'ye benzetildi.

Ciğerci ise hemen o fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı.

Ciğerci "Evet benziyor ama değilim vallahi bak evden çıkmadım daha. Baş harfi S demişler dml'lerimde şov var. Yine suçsuzum" dedi.