Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı! Son 4 haftadır kazanamayan Hull City'de acil kodlu uyarı verildi...

İngiltere Championship 37. hafta maçında Hull City ile Leicester City 2-2 berabere kaldı. Ligin liderine karşı 2-2'lik beraberlik iyi olarak görünse de play-off potasından uzaklaşmaya devam eden Hull City'de acil alarm verildi.

MİLLİ OYUNCULAR FORMA GİYDİ

Hull City'de Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester City kanadında ise Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün 45 dakika sahada kaldı.

ÜST ÜSTE 4 MAÇTAN GALİBİYET ÇIKMADI

Ligde şu an 7. sırada bulunan Hull City, son oynadığı 4 maçtan da galibiyet alamadı. Play-off potasının hemen ardında bulunan İngiliz temsilcisinde oyuncularla konuşularak yeniden ayağa kalkmak için motivasyon uygulanacak.





