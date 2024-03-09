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  4. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı! Son 4 haftadır kazanamayan Hull City'de acil kodlu uyarı verildi...

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı! Son 4 haftadır kazanamayan Hull City'de acil kodlu uyarı verildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 20:21
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İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City her geçen gün play-off potasından uzaklaşıyor. Son 4 maçından galibiyet çıkaramayan İngiliz temsilcisinde keyifler bozuldu.

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, lig lideri Leicester City ile 2-2 berabere kaldı! Son 4 haftadır kazanamayan Hull City'de acil kodlu uyarı verildi...

İngiltere Championship 37. hafta maçında Hull City ile Leicester City 2-2 berabere kaldı. Ligin liderine karşı 2-2'lik beraberlik iyi olarak görünse de play-off potasından uzaklaşmaya devam eden Hull City'de acil alarm verildi.

MİLLİ OYUNCULAR FORMA GİYDİ

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Hull City'de Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester City kanadında ise Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün 45 dakika sahada kaldı.

ÜST ÜSTE 4 MAÇTAN GALİBİYET ÇIKMADI

Ligde şu an 7. sırada bulunan Hull City, son oynadığı 4 maçtan da galibiyet alamadı. Play-off potasının hemen ardında bulunan İngiliz temsilcisinde oyuncularla konuşularak yeniden ayağa kalkmak için motivasyon uygulanacak.

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