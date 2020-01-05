Acun Ilıcalı'nın uçağı artık ona çalışmıyor! Şeyma Subaşı THY'ye seslendi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı artık Acun Ilıcalı'nın uçağını kullanamıyor. Sık sık yurt dışına uçan Subaşı uzun süreli uçuşlardan rahatsız...

Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine seslendi. Sık sık yurt dışı seyahatine çıkan Subaşı, bu kez Serenay Tetik'le birlikte İbiza'ya gitti.

'BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN LÜTFEN'

Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı. Subaşı paylaşımında, "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz bir çok insan bunu bekliyor" dedi.

Şeyma Subaşı daha sonraki açıklamasında ise Haziran ayında uçuşların başlayacağını söyledi.

'ARKADAŞLARIMIN UÇAKLARIYLA UÇUYORUM'

Daha önce ekonomide uçan Subaşı Acun Ilıcalı'nın uçağını kullanamamasıyla ilgili şunları söylemişti: "Özel uçaklarla uçamıyor muyum? Yoo, arkadaşlarımın özel uçaklarıyla uçuyorum."

