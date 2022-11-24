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  4. Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den yollamıştı... Reza Zarrab ve Hadise mesajlarında Acun Ilıcalı detayı

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den yollamıştı... Reza Zarrab ve Hadise mesajlarında Acun Ilıcalı detayı

24.11.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'ın mesajlaşmaları gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil'in sık sık gündeme getirdiği olayda ikiliye ait olduğu iddia edilen mesajlar canlı yayında okundu. Reza Zarrab ve Hadise mesajlarında Acun Ilıcalı detayı da dikkat çekti. İkilinin yasak aşk iddiaları gündeme geldiği dönem Ilıcalı Hadise'yi O Ses Türkiye'den yollamıştı...

Acun Ilıcalı O Ses Türkiye'den yollamıştı... Reza Zarrab ve Hadise mesajlarında Acun Ilıcalı detayı

Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Gündeş'in arkadaşı Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Reza Zarrab'ın mesajları ortaya çıktı. Reza Zarrab ve Hadise arasında olduğu iddia edilen mesajlar Söylemezsem Olmaz masasında okundu.

İddiaların ayyuka çıktığı dönemde Hadise'yi O Ses Türkiye'den gönderen Acun Ilıcalı da o mesajlardan nasibini aldı.

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Ebru Gündeş'in dava açarak boşanmaya çalıştığı dönemde haberler hakkında yayın yasağı getirtmeye çalışan ikilinin mesajlarında Ilıcalı hakkında da sözler var. Reza Zarrab mesajlarda "Acun'un kalıbına tüküreyim" deyince Hadise de eski dostunu savunmak yerine "Sorma" diyerek yanıt veriyor.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil bu konuda ise "Acun gönderdi ya... O yüzden sallıyorlar" dedi.

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